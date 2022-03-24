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تسجيل وفاة واحدة و38 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-24T16:45:45+0000
تسجيل وفاة واحدة و38 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان العراق يوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة و38 اصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم تسجيل 17 اصابة في محافظة اربيل، 19 حالة في محافظة السليمانية، اضافة إلى حالتي اصابة في محافظة دهوك.

وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في عموم محافظات ومناطق الإقليم حيث تم تسجيلها في محافظة السليمانية.

ولفت إلى أن حالات الشفاء بلغت 220 حالة تعاف اكتسب خلالها المرضى الشفاء التام، فيما تم إجراء 3157 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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