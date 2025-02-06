تسجيل هزه أرضية شرق مدينة السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الخميس، عن تسجيل هزة أرضية شرقي محافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية شرق مدينة السليمانية".

وأضافت "بلغت قوة الهزة 3.2، وذلك عند الساعة 06:38 دقيقة مساء اليوم الخميس".

يذكر أن الهيئة، أصدرت تقريرا مؤخرا، كشفت فيه أن مراصدها سجلت النشاط الزلزالي في العراق والدول المجاورة لشهر كانون الثاني/يناير 2025، بواقع 92 هزة أرضية منها 62 داخل العراق توزعت ما بين ديالى وأربيل ونينوى والسليمانية وميسان وكركوك ودهوك.