تسجيل هزة أرضية قرب زاخو

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم السبت، بتسجيل هزة أرضية خفيفة قرب قضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة الأرضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها بعض السكان القريبين من مركزها في أطراف قضاء زاخو".

وأشار إلى أن الهزة لم تسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية، لافتاً إلى أن هذه المنطقة تشهد بين الحين والآخر نشاطاً زلزالياً طفيفاً نظراً لطبيعتها الجغرافية القريبة من الحدود التركية.