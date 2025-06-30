تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 في أربيل

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، بأن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 4.1 في محافظة أربيل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المراصد الزلزالية للهيئة سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الاثنين، بقوة 4.1 في محافظة أربيل مركز إقليم كوردستان".

وبين تقرير الهيئة، أن "الهزة الأرضية تبعد نحو 45 كم شمال قضاء سوران من محافظة أربيل"، مضيفاً أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين بالقرب من منطقة حدوثها".

وتابع تقرير الهيئة، أن "الهزة الأرضية حدثت في حدود الساعة السابعة والربع من مساء اليوم".

وكان مصدر مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بحدوث هزة أرضية عند الحدود العراقية مع تركيا وإيران.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هزة أرضية قوية ضربت المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا"، مضيفاً أن "قوة الهزة بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر".