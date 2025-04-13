تسجيل هزة ارضية مستشعرة قرب زاخو

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، أن مراصدها الزلزالية سجلت، صباح اليوم الاحد، حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية - السورية - التركية من قضاء زاخو.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، ان قوة الهزة بلغت قوتها (3,1) درجات وتبعد حوالي (37) كم عن قضاء زاخو في إقليم كوردستان.

ووفقا للبيان، فقد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من الهزة شعورا متفاوتا.

هذا ولم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر بالأرواح أو أضرار مادية جراء هذا الهزة الأرضية حتى وقت كتابة هذا الخبر.