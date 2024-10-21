تسجيل هزة ارضية بقوة 2.5 بالقرب من زاخو

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية بالقرب من زاخو، على الحدود العراقية التركية.

وقال قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء يوم الاثنين، على الحدود العراقية التركية تبعد حوالي 8 كم عن قضاء زاخو بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وتابعت: "بلغت قوتها 2.5 درجة، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها"، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".