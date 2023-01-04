تسجيل أكثر من 200 حالة قتل و240 إنتحاراً في إقليم كوردستان العام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إحصائية للحوادث المسجلة في مناطق ومدن الإقليم خلال العام 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم شرطة الاقليم المقدم كارزان أمير استعرض من خلاله فعاليات ونشاطات المديرية خلال العام الماضي.

وقال المقدم كارزان خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن أرقام الحوادث والجرائم المسجلة في اقليم كوردستان للعام الماضي هي كالاتي: القتل العمد 183 حادثاً، و القتل غير العمد 32 حادثاً.

وأشار إلى تسجيل 240 حالة انتحار، بينما كانت حوادث السرقة بشكل عام في إقليم كوردستان 5931 حادثاً، منوها الى تسجيل 2576 حالة استخدام خاطئ لوسائل التواصل، مع 1398 حادث احتيال، و7991 حادث نصب، إضافة إلى اعتقال 1156 شخصا بتهمة التسول.

وأضاف المقدم كارزان أن القوات الأمنية القت القبض على 324 شخصا بتهمة المخدرات، وتسجيل 212 حادث إطلاق نار في إقليم كوردستان، مع 5206 حالات تهديد من خلال شكاوى في مراكز الشرطة.

ونوه المتحدث باسم شرطة كوردستان إلى تسجيل 5841 حالة مشاجرة في مراكز الشرطة ومقار الاجهزة الامنية، لافتا إلى احتراق 207 أشخاص بحوادث عامة بينما أضرم 86 شخصا النيران في أجسادهم.

وتابع بالقول إن الشرطة سجلت 801 عقد زواج خارج المحاكم، بينما سجلت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان 7546 حادث حريق العام الماضي.