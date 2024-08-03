شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، يوم السبت، تسجيل أكثر من 1000 حالة إسهال وقيء بمستشفى الأطفال في السليمانية خلال الشهر الماضي.

وقالت المديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، إن 18 ألفاً و181 طفلاً أدخلوا إلى أقسام الصباحي و الاستشارية في مستشفى الدكتور جمال أحمد رشيدي للأطفال في السليمانية الشهر الماضي. و تمت معاينتهم وعلاجهم.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1130 حالة غثيان وقيء وإسهال بين صفوف الأطفال خلال شهر تموز الماضي.