تسجيل أكثر من ألفي مركبة خلال أسبوع في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل 2642 مركبة جديدة في إدارات المرور التابعة للإقليم، خلال أسبوع واحد.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ألفاً و٨٤٠ عجلة جرى تسجيلها في محافظة أربيل، و٥٦٥ عجلة في السليمانية، و٢٣٧ في محافظة دهوك".

وأضافت الدائرة: جرى تغيير لوحات ترخيص 1299 مركبة، إلى لوحات جديدة خلال الأسبوع نفسه، منها 910 مركبات في أربيل، و101 مركبة في السليمانية، و148 مركبة في دهوك، و124 مركبة في سوران، و16 مركبة في زاخو.

وأشارت إلى إصدار "1793 رخصة لأول مرة، منها 472 في أربيل، و326 في السليمانية، و327 في دهوك، و88 في حلبجة، و102 في سوران، و250 في ادارة گرميان، و157 في إدارة رابرين، و71 في زاخو".

إلى ذلك، سجلت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، 52 حادث مرور خلال أسبوع، منها 11 في أربيل، و5 في السليمانية، و10 في دهوك، و2 في حلبجة، و11 في سوران، و8 في گرميان، و1 في رابرين، و4 منها في زاخو".

وجرى تسجل 40 ألفًا و182 مخالفة مرورية منها 4 آلاف 349 في أربيل و12 ألفًا 956 في السليمانية و15 ألفًا و248 في دهوك و16 في حلبجة و154 في سوران و463 گرميان و143 مخالفة في رابرين و6.853 في زاخو.