تسجيل قرابة 8000 جريمة في أربيل خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيل قرابة 8000 جريمة خلال النصف الأول من العام 2021.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه خلال الأشهر الستة المنصرمة أُرتكبت 7890 جريمة في اربيل، مردفا بالقول، تم كشف أكثر من سبعة الآف جريمة.

وأشار إلى القاء القبض على 2755 مطلوبا بتهم مختلفة منها السرقة والقتل والمخدرات، منوها إلى تسجيل 34 حالة قتل 31 تم كشفها، و21 حالة اطلاق نار من بينها 18 تم كشفها.

وأضاف المتحدث أنه تم اعتقال 24 مهتما قاموا بقطع الطريق على الناس، وكذلك حجز 606 متسولين.

وعن النشاطات الحالية قال عزيز: تم الاستلاء على 300 قطعة نارجيلة، مع ضبط 9 أطنان من الادوية منتهية الصلاحية، مع إزالة 600 تجاوز في المحافظة.