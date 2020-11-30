تسجيل ٧٧ إصابة و٦ وفيات جديدة بكورونا شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكوردية عن تسجيل ست حالات وفاة و٧٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمالي وشرقي سوريا.

وقالت هيئة الصحة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها وثقت ٧٧ إصابة جديدة بكورونا بينها ٤٢ من الذكور و٣٥ من الإناث.

وأوضحت أن ٢٧ حالة من الإصابات تم تسجيلها بمحافظة الحسكة، بينها تسع في مدينة الحسكة وتسع في مدينة ديرك وسبع بمدينة القامشلي إضافة إلى واحدة في مدينة عامودا.

وأشارت أنها وثقت ٢٠ حالة في محافظة الرقة، بينها ١١ بمدينة الرقة و٩ في مدينة الطبقة.

كذلك سجلت ٣١ إصابة بمحافظة حلب، بينها ٢٣ في مقاطعة الشهباء و٥ في مدينة كوباني (عين العرب) و٣ بمدينة منبج.

وأوضحت هيئة الصحة أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة، تعود اثنين منها لرجلين وامرأة من مقاطعة الشهباء وآخر وامرأة من مدينة القامشلي ورجل من مدينة الحسكة.

فيما بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس ١٣.

ولفتت أنه بذلك قد ارتفع عدد الإصابات الكلي إلى ٧٠٣١ حالة بينها ١٩٥ وفاة و١٠٣٢ حالة شفاء.