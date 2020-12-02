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تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال شرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-02T20:47:48+0000
تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكوردية، يوم الأربعاء، ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا.

وقالت هيئة الصحة في بيان لها عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك، إن الإصابات تعود لعشرين ذكرا وثلاث عشرة أنثى دون أن تحدد أسماء المدن التي سُجلت فيها الإصابات.

وأضافت أنها سجلت حالتي وفاة هما لرجل من مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة وامرأة من مقاطعة الشهباء بمحافظة حلب.

ولفتت أنها وثقت خمس حالات تعافت من الفيروس.

وأشارت هيئة الصحة أنه بذلك، ارتفع عدد الإصابات الكلي إلى ٧٠٦٤ من بينها ١٩٧ وفاة و١٠٣٧ حالة شفاء.

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