تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لامرأة من محافظة نينوى، قصدت أربيل بهدف العلاج.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابة هي لامرأة من سكنة قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل ربة منزل، وبعد ظهور الأعراض عليها، قصدت مدينة أربيل لتلقي العلاج في مستشفى أربيل التعليمي".

وأضافت "بسبب وجود أعراض المرض والاشتباه بإصابتها بحمى النزفية، خضعت للعديد من الفحوصات الطبية والإجراءات العلاجية اللازمة، وهي الآن تحت مراقبة مشددة وتتلقى العلاج داخل المستشفى".

وأهابت الوزارة بـ"المواطنين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وفي حال الاشتباه أو ظهور أعراض المرض على الحيوانات، يجب إعلام الفرق البيطرية المختصة فوراً".

كما دعت من يربّون الحيوانات أو يتعاملون مع منتجاتها إلى "مراجعة المستشفيات فوراً عند ظهور أي أعراض غير طبيعية دون تأخير".

ولفتت إلى أنه "حتى الآن، ومن خلال المتابعة والفحوصات التي أُجريت خلال الشهر الماضي للحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في إقليم كوردستان، تبيّن وجود حالتين فقط تم تأكيد إصابتهما، للأسف إحداهما كانت في دهوك وتوفيت الأسبوع الماضي نتيجة تدهور حالتها الصحية، أما الحالة الثانية فقد تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، بالإضافة إلى الحالة الجديدة اليوم".