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تسجيل إصابة بالحمى النزفية في قضاء "عقرة" بدهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T10:04:22+0000
تسجيل إصابة بالحمى النزفية في قضاء "عقرة" بدهوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة دهوك، يوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بوباء "الحُمى النزفية" في قضاء "عقرة" التابعة للمحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن المصاب فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، وانها تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات وحالتها الصحية مستقرة.

وكان إقليم كوردستان قد سجل حالتي اصابة بالوباء إلا أن المريضين تماثلا للشفاء التام.

يُشار إلى أن العراق كان قد سجل عشرات الإصابات وأكثر من 20 حالة وفاة بـ"الحُمى النزفية".

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

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