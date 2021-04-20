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تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف مصلين وإغلاق مساجد في منطقة بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T09:51:26+0000
تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف مصلين وإغلاق مساجد في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن الفرق الصحية أجرت فحوصات لفيروس كورونا في مسجد وظهرت النتائج إصابة 13 مصلياً بالوباء.

وقالت الإدارة في بيان اليوم، إنها قررت اغلاق مسجد "الشهداء" بعد تشخيص 13 اصابة بكورونا بين صفوف المصلين.

ونوهت الإدارة إلى أنه ومنذ بداية شهر رمضان ولغاية الآن تم اغلاق ثلاثة مساجد في قضاء "كلار"، وهي مسجد (صلاح الدين)، و(المسجد الأبيض)، و(محمد المصطفى) لعدم التزامها بالتعليمات الصحية.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم قررت ومع حلول شهر رمضان إعادة فتح أبواب المساجد أمام المصلين.

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