تسجيل إصابات باشتباكات بين مشجعي ناديين رياضيين في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة اربيل، يوم الاثنين، تسجيل عدد من الاصابات في اشتباكات اندلعت بين مشجعي نادي بيشمركة اربيل ودهوك.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ان "فرق الإسعاف سجلت 25 اصابة مختلفة في اشتباكات اندلعت بين الجماهير الرياضية بعد انتهاء المباراة النهائية بين نادي بيشمركة اربيل ودهوك التي اقيمت في ملعب فرانسو حريري باربيل".

وكان نادي بيشمركة اربيل قد فاز على نادي دهوك يوم أمس بهدفين لهدف ليحصل على كأس بطولة كوردستان.

واندلعت الاشتباكات بالأيدي بين عدد من مشجعي الناديين بعد انتهاء المباراة التي اقيمت في اربيل.