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تسجيل حالتي وفاة وسبع اصابات بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T12:57:13+0000
تسجيل حالتي وفاة وسبع اصابات بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ 4 إناث و3 ذكور.

واضاف مصطفى؛ أن حالات الاصابة توزعت على الشكل التالي: الحسكة 3 حالات - قامشلي 1 حالة - منبج 3 حالات.

وأكدّ مصطفى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، كما تم تأكيد شفاء 3 حالات أخرى.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8579 حالة مؤكدة منها 306 حالة وفاة و 1236 حالة شفاء.

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