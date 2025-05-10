تسجيل حالة وفاة بالحُمى النزفية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة دهوك، يوم السبت، عن تسجيل اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في المحافظة وعلى مستوى إقليم كوردستان خلال العام 2025.

وبهذا الصدد أفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن الضحية امراة تبلغ من العمر 45 عاما من سكان ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

وأوضح، أن المرأة كانت تعمل في تربية المواشي، وقد راجعت المستشفى بتاريخ السابع من أيار/مايو الجاري بعد ظهور اعراض المرض عليها.

ووفقا للمصدر، فإنه بعد اجراء الفحوصات اللازمة اكدت النتائج يوم امس إصابتها بالحمى النزفية، وتوفيت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت متأثرة بمضاعفات المرض.

من جانبها باشرت الفرق الصحية التابعة لمديرية صحة دهوك بإجراء الفحوصات الطبية لباقي أفراد أسرتها ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار العدوى.