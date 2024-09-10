تسجيل ثلاث اصابات جديدة بالحُمى النزفية في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر من مديرية الوقاية الصحية في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، ان نتائج الفحوصات الطبية لثلاثة اشخاص كان يشتبه اصابتهم بمرض الحمى النزفية قد جاءت ايجابية، مؤكدا اصابتهم بهذا المرض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الوضع الصحي للمصابين الثلاثة مستقر وجيد على الرغم من تأكيد إصابتهم.

واوضح انه سيتم إخراجهم من المستشفى قريبا لاستكمال فترة العلاج والمتابعة في المنزل.

كما اشار المصدر الى أن جميع الأشخاص الثلاثة المصابين ينحدرون من قضاء "بردرش شرق دهوك.

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضاً من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم، وتشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفاً تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللاً وظيفياً في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحياناً الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.