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تسجيل ثاني حالة انتحار في محافظة اربيل بأقلّ من 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-12T09:38:15+0000
تسجيل ثاني حالة انتحار في محافظة اربيل بأقلّ من 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت محافظة أربيل ثاني حالة انتحار خلال أقل من 24 ساعة وذلك عندما انهى شاب لم يبلغ العقد الثاني من العمر حياته في قضاء كويسنجق "كويه".

ووقع الحادث في الساعة السادسة صباحاً فقد عُثر على شاب يُدعى (أ، م، ز) يبلغ من العمر 19 عاما معلقاً بحبل ملتفاً على رقبته في غرفة داخل منزله.

ونقل مصدر أمني عن ذوي الشاب قولهم إن والد الشاب وخلال قيامه لأداء صلاة الصبح شاهد ابنه معلقاً وقد وافته المنية.

وتقول أسرة الشاب إن ابنهم الذي هو في مرحلة السادس الاعدادي ليست لديه أية مشاكل مع أحد إلّا أنه كان يعاني من مرض نفسي.

واقدم منتسب في شرطة مرور قضاء "سوران" شمالي محافظة أربيل على الانتحار، وفقاً للمقدم شمال ديواري المتحدث باسم شرطة القضاء.

وقال ديواري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن الحادث وقع ليلة أمس عندما انتحر المنتسب المدعو "ميرزا محمد" مواليد 1973 من سكنة حي "شورش" في سوران ولديه خدمة 16 عاماً في شرطة المرور.

ونقل المتحدث عن أسرته القول إن "محمد" اطلق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ليصاب بجروح شديدة، و بهدف علاجه تم نقله إلى مدينة أربيل ولكنه فارق الحياة.

يشار إلى أن "ميرزا محمد" متزوج وهو أحد أعضاء مجموعة "صوت ولون طبيعة كوردستان" لتسلق الجبال.

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