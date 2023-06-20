تسجيل او حالة اصابة بالحمى النزفية في عقرة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء عقرة في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اول حالة اصابة بمرض الحمى النزفية في القضاء، موضحا ان الضحية رجل خمسيني من سكنة ناحية دينارته.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية نيجيرفان هركي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان رجلا في الخامسة والخمسين من العمر من قاطني حدود ناحية دينارته تأكدت اصابته بالحمى النزفية، لافتا الى انه تم ارسال فحوصاته قبل ايام الى بغداد ووصلت نتائج الفحوصات مساء اليوم الثلاثاء.

واشار الى ان المريض حالته مستقرة الان وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.