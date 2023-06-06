تسجيل اول حالة وفاة بالحمى النزفية في دهوك

شفق نيوز/ أعلن الدكتور سكفان حسن مدير الامراض الانتقالية في صحة دهوك، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، إن حالة الوفاة سجلت في مستشفى آزادي، لشخص من ناحية بعشيقة شمال الموصل، كان يتعامل مع الحيوانات في المنزل.

وأضاف أنه يعتقد ان المرض انتقل للشخص المصاب نقل اليه عن طريق دم الحيوانات، وقد زار قبل يومين مستشفى ازادي في دهوك وتوفي اليوم، موضحا ان زوجته تعاني الان من نفس الأعراض ولكنها بصحة جيدة.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اواخر ايار مايو، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 139 منذ بداية هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة.

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.