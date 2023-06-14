تسجيله مجاناً.. كوردستان تمهل اصحاب السلاح غير المرخص لغاية 21 تموز

شفق نيوز/ أمهلت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، اصحاب السلاح غير المرخص الى الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل لتسجيله بشكل رسمي، مشيرة الى ان تسجيل الاسلحة بشكل مجاني.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الداخلية تبلغ المواطنين الذين يحملون اسلحة غير مرخصة ويرغبون بتسجيلها باسمائهم ان هناك مهلة لغاية الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل".

ونقل البيان عن المدير العام لديوان الوزارة هيمن ميراني قوله، إن "الوزارة تقوم بتسجيل الاسلحة مجانا، مؤكدا ان على من يرغب بتسجيل سلاحه ان يقوم بمراجعة واحد من مراكز التسجيل في مدن وقصبات الاقليم".

وبشأن عملية تسجيل السلاح شدد ميراني على ان امام المواطنين اكثر من شهر قبل انتهاء المهلة المحددة للعملية، لافتا الى انه بعد المهلة المحددة تصبح الاسلحة غير المرخصة ممنوعة وسيتعرض حائزيها لعقوبات قانونية".

ولفت البيان الى ان "عملية التسجيل طوعية وليس لها اية تبعات مالية، مبينا ان الاشخاص الذين لا يودون حمل اسلحتهم الى مراكز التسجيل بامكانهم جلب ارقامها فقط ليتم تسجيلها لهم".

وطلب ميراني من المواطنين الاسراع في تسجيل اسلحتهم وان يتعاونوا من اجل نزع السلاح غير المرخص بهدف خفض معدلات الحوادث وتأمين بيئة اجتماعية آمنة.

واشار البيان الى انه بعد الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل سيعاقب من يحوز السلاح غير المرخص قانونيا، مبينا ان العقوبة تشمل الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مليوني دينار لغاية 25 مليون دينار.