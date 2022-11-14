تستمر الفعاليات اسبوعاً كاملا.. السليمانية تحتفل بالذكرى الـ238 لتأسيسها (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، نشاطات متنوعة في أغلب مؤسسات الدولة بالمحافظة احتفالاً بالذكرى الـ238 لتأسيس المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن جميع المدارس في المحافظة أقامت احتفالات ثقافية وفنية خلال الساعة الأولى من الدوام الرسمي.

واشار مراسلنا الى حضور وزير التربية في حكومة الاقليم آلان حمه سعيد تلك الفعاليات في إحدى مدارس المحافظة.

وارتدى جميع الطلبة والكوادر التعليمية الزي الكوردي التقليدي.

وتابع مراسلنا، أن رئاسة بلدية محافظة السليمانية قامت بتكريم 238 موظفاً ومن مختلف الدرجات الوظيفية احتفاء بالمناسبة.

اما دائرة صحة محافظة السليمانية فنظمت وبحضور محافظ السليمانية احتفالاً بالتزامن مع اليوم العالمي للمصابين بأمراض السكر وقامت بتكريم الكوادر الصحية في السليمانية.

وقد اقامت إدارة قائممقامية السليمانية احتفالا فنيا في مجمع السري التراثي وسط السليمانية. وتضمن الاحتفال بحسب مراسلنا معرضاً للاعمال اليدوية والفلكلورية والاكلات الشعبية إضافة إلى إقامة معرض للوحات التشكيلية فضلاً على استعراض لتشكيلات الزي الكوردي.

وفي دائرة توزيع الكهرباء في السليمانية فقد قام الموظفون بتوزيع الورد ابتهاجا بالمناسبة مع ارتداء الزي الكوردي لجميع الموظفين.

وتستعد المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية عصر اليوم لاقامة احتفال فني مركزي في المحافظة ابتهاجا بالمناسبة.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات اليوم السنوي للسليمانية مدة أسبوع كامل اعتبار من اليوم الاثنين الموافق 14 تشرين الثاني.

وتأسست السليمانية قبل 238 سنة في الـ14 من شهر تشرين الثاني 1784 من قبل إبراهيم باشا من بابان وسميت على اسم سليمان باشا بابان.