"تستقطع من الموازنة".. بغداد سترسل 400 مليار دينار الى الاقليم

شفق نيوز / كشف نائب عن محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية قررت إرسال 400 مليار لإقليم كوردستان بعد عطلة العيد.

وقال النائب بڕيار رشيد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة العراقية سترسل 400 مليار دينار لإقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين لمدة شهرين حتى تتم الموافقة على الميزانية".

واضاف رشيد ان "ارسال المبلغ يلزم حكومة الإقليم تسديده او استقطاعه من حصتها في الموازنة الاتحادية بعد اقرارها" موضحا أن"تحويل الأموال ما هو إلا إجراء إداري ومن المقرر أن تصل إلى إقليم كوردستان بعد عطلة عيد الفطر".

وكان مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كوردستان أوضح لوكالة شفق نيوز إن "عملية توزيع رواتب شهر نيسان ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر".