تسبب بـ"العمى والحروق".. شامبو مغشوش يطيح بـ"حمه ستايل" في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود شكوى عن قيامه ببيع غسول شعر (شامبو) تسبب بحروق وانتفاخ في وجه أحد الزبائن وإصابته بالعمى في إحدى عينيه.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى مفادها أن أحد الأشخاص باعه شامبو وبعد استخدامه تدهورت حالته الصحية، باشرت قوات الشرطة التحقيقات بعد استحصال قرار القاضي وتمكنت من العثور على المشتبه به والقبض عليه من قبل مركز الشرطة.

واشار البيان الى انه تم اعتقال المتهم (م. ك. هـ) المشهور باسم "حمه ستايل"، مواليد 1992 وهو أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بموجب المادة 416 من قانون العقوبات العراقي، لافتا الى ان التحقيقات مستمرة مع المتهم بشأن القضية.

يذكر أن احد المواطنين قد اكد في تصريح صحفي، امس السبت، انه اشترى نوعا من غسول الشعر (شامبو) عن طريق البيع المباشر عبر إحدى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بضمانة عدم وجود ضرر من استعماله وبعد اربعة ايام من الاستعمال أصيب وجهه بالحروق والانتفاخ، مؤكدا أن لديه تقريرا طبيا يثبت عدم شكواه من أي نوع من التحسس.

وأضاف المواطن انه قدّم شكوى ضد الشركة المنتجة لكي لا يصاب آخرون بالأضرار الصحية، مبينا ان الشامبو المذكور تسبب له بالعمى في إحدى عينيه.

وكان من المقرر أن يقوم المدعو "حمه ستايل" وهو بائع الشامبو في ماجدي مول السليمانية، بعقد مؤتمر صحفي، إلا أن المؤتمر لم يعقد لأسباب مجهولة.