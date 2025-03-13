تسببت بحرائق كبيرة.. المدفعية التركية تستهدف مواقع "العماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن المدفعية التركية استهدفت مواقع حزب العمال الكوردستاني على سفح جبل كاره بدهوك، ما تسبب باحتراق عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية جددت قصفها على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق على سفح جبل گاره‌ الواقع في قضاء العمادية شمال دهوك".

فيما بين شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، أن "المدفعية التركية قصفت خمس مرات متتالية، مستهدفة محيط قرية كه‌ڤنه‌ مژێ، مما تسبب في احتراق عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية، وما تزال النيران مشتعلة بالغابات والأحراش دون أن تتمكن فرق الاطفاء من إخمادها بسبب الاوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة".

ويأتي هذا القصف المدفعي، بعد أن دعا قائد حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، الحزب إلى إلقاء السلاح والتوجه للمشاركة بالعمل السياسي، عبر مبادرة السلام التي أطلقها أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية مستمرة في محافظة دهوك، بهدف ملاحقة عناصر الحزب، الذي تعتبره يشكل تهديدا لأمنها القومي.