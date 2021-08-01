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تزايد إقبال هذه الشريحة على تلقي لقاح كورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-01T18:25:19+0000
تزايد إقبال هذه الشريحة على تلقي لقاح كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، أن أعداد الكوادر التدريسية التي تلقت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تزايد مستمر، مشيدة بدور وزارة صحة الاقليم لتعاونها في هذا الامر.

وقالت الوزارة في ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا للاحصاءات المسجلة وفقا لنظام (e- parwarda) الالكتروني الذي تعتمده الوزارة فقد تلقى ٤٢٦٢ استاذا وموظفا لقاح كورونا.

وبينت ان الاحصاءات في البداية كانت اقل من هذا المعدل الا انه نتيجة للتعاون مع وزارة الصحة ازدادت تلك النسبة.

واعربت وزارة التربية عن شكرها لوزارة الصحة باطبائها وكوادرها الصحية لقيامها بتقديم التسهيلات لتلقي اللقاح من اجل ان يكون الاساتذة محميين للسنة الدراسية المقبلة 2021-2022 وتكون سنة اعتيادية.

وطالبت الوزارة الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وذلك بالتسجيل المسبق في نظام اللقاح ضد كوفيد19 والالتزام بمراجعة مراكز تلقي اللقاح في ايام الثلاثاء بعد ورود الاسماء.

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