تزايد حالات الإصابة بالإسهال في قلعة دزه:.. نحو 500 إصابة يوميا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، عن تسجيل قرابة 500 حالة من الاصابة بالاسهال المعوي أكثرهم من الأطفال.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ "قمنا اليوم بزيارة ادارة رابرين للاطلاع على مستوى انتشار وباء الإسهال والتقيؤ الذي أصاب المواطنين هنا".

واضاف ان "500 مريضاً بالاسهال المعوي والتقيؤ يزورن المستشفيات والعيادات الطبية يومياً، وهناك حالات اصابة وشفاء يومية ايضاً، والفرق الطبية تعمل بشكل جيد لمواجهة انتشار هذا الوباء".

واشار الى ان "مستشفيات ادارة رابرين استقبلت نحو 460 مريضاً بالاسهال والتقيؤ، 353 منهم كانوا من الأطفال ونحو 120 شخصاً كانوا من الكبار، وهؤلاء المرضى تظهر عليهم أعراض الإسهال والتقيؤ والحمى وآلام في المعدة والتهاب الجهاز الهضمي".

ولفت وزير صحة الإقليم إلى "توفير كميات جيدة من المستلزمات الطبية لادارة رابرين لمواجهة انتشار هذا الوباء الذي يعد من الأمراض الفصلية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، وقد اتخذنا اجراءات مشددة لمواجهة انتشار مرض الاسهال والتقيؤ، وخاصة تنظيف مصادر المياه والحفاظ على نظافة المدارس ورياض الأطفال".