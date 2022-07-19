تزايد حالات الاصابة بالإسهال والقيء وكورونا في كفري

شفق نيوز/ اعلن القطاع الصحي في قضاء كفري بادارة گرميان، يوم الثلاثاء، عن تزايد كبير في الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وبعض الامراض الاخرى.

وقال مدير القطاع سوران كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لوحظ تزايداً كبيراً بحالات الاصابة بالاسهال والقيء والاشتباه بإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف "نحن لا نستطيع الاعلان ان كل الحالات المشتبه بها مصابة بفيروس كورونا إلا بعد التأكد من النتائج المختبرية لكن الأعراض السريرية أغلبها تشير لهذا المرض".

وطالب كريم المديرية العامة للصحة واللجان المشتركة بالتدقيق بمصادر المياه واماكن بيع الاغذية والاطعمة، اضافة الى المطالبة بزيادة تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في گرميان وكون ارتفاع درجات الحرارة قد تكون سبباً في ارتفاع حرارة الجسم وبعض الأعراض المرضية".