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تزامناً مع نوروز.. ولادات طارئة خلال الاحتفالات واصابات بحوادث في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-22T07:05:34+0000
تزامناً مع نوروز.. ولادات طارئة خلال الاحتفالات واصابات بحوادث في إقليم كوردستان

شفق نيوز / سجلت محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة ولادة طارئة خلال 24 ساعة فقط تزامناً مع مشاركة العوائل في احتفالات نوروز، فيما سجلت إدارة كرميان ثلاثة حوادث لسائحين من دون وقوع إصابات خطيرة.

وقالت مستشفى د. جمال التعليمية بمحافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الساعات الـ (24) الماضية سجلت (11) حالة ولادة طارئة خلال مشاركة العوائل في احتفالات نوروز".

وأضاف البيان أن "جميع الحالات تم إدخالها إلى قسم الولادة في مستشفى وقد اجريت عمليات الولادة القيصرية لها".

من جهة أخرى أعلنت مديرية المرور في إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم تسجيل ٣ حوادث متفرقة يوم أمس الاثنين ادت إلى إصابة عشرة سياح وقد هرعت فرق المرور إلى أماكن الحوادث ومساعدة المصابين بنقلهم إلى المستشفى".

واضاف البيان ان "جميع المصابين حالتهم الصحية كانت مستقرة وتم اخراجهم من المستشفى بعد تلقي العلاجات اللازمة".

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