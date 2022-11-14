تزامناً مع كويسنجق.. قصف إيراني يطال السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الإثنين، بأن قصفاً إيرانياً طال مواقع للأحزاب المعارضة في المحافظة، وذلك بالتزامن مع استهداف منطقة كويسنجق في اربيل بصاروخين ايرانيين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاث طائرات مسيرة قصفت صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، مبينا أنه لم يتم معرفة حجم الأضرار وعدد الضحايا حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن قصف مقرات كومله في عربت جاءت بالتزامن مع قصف مقرات لأحزاب إيرانية معارضة أخرى في منطقة كويسنجق.

وصباح اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان قصفاً إيرانياً نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني، في قضاء كويسنجق ضمن محافظة اربيل.