تزامناً مع حشود الحرس.. وفد من برلمان كوردستان يزور المناطق التي تعرضت للقصف الإيراني

شفق نيوز/ زار وفد من برلمان إقليم كوردستان، يوم الإثنين، المناطق الحدودية التي تعرضت للقصف الإيراني. ‏

وقال عضو اللجنة الداخلية في البرلمان محسن حسين لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الوفد البرلماني تأتي للإطلاع أكثر على المناطق الحدودية التي تعرضت للقصف الإيراني والتركي خلال الأيام الماضية وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة البرلمان بهذا الشأن".

‏وأضاف، أن "التقرير الذي سيتم إعداده من قبل الوفد الزائر يتضمن أيضا الاطلاع الكامل على الأوضاع المعيشية لسكان هذه المناطق مع استمرار القصف المدفعي الصاروخي عليها". ‏

وتابع أن "الوفد زار اليوم قضاء جومان ضمن محافظة أربيل وسيقوم أيضا بزيارة بقية المناطق خلال الفترة المقبلة".

وفي السياق، أكد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الايرانية محتشدة بالقرب من الحدود منذ يوم أمس، لكنها لم تخترق حدود إقليم كوردستان".

واليوم الإثنين، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن قافلة من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مزودة بمعدات عسكرية ثقيلة انتشرت، في مناطق حدودية مع إقليم كوردستان العراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الحرس الثوري الإيراني حذر أهالي هذه المناطق وسكانها، من أنه لا يحق لهم السفر إلى المناطق الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر.

وبحسب سكان في المنطقة، فقد شاهدوا قوافل من الدبابات والمدفعية تتجه صوب الحدود مع العراق من طرف كوردستان إيران، كما لوحظ استخدام الطائرات المسيرة في هذه المنطقة.