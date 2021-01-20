تزامناً مع تساقط الثلوج.. دهوك تصدر توجيهات للسائحين (صور)

شفق نيوز/ اصدرت شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، توجيهات للسائحين الذين يتوافدون الى المناطق السياحية بالتزامن مع تساقط الثلوج حفاظا على سلامتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "التوجيهات تشمل الابتعاد عن اطلاق العيارات النارية وعدم حمل السلاح بهدف الصيد والابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية وذلك لمنع وقوع الحوادث في تلك المناطق".

ودعا الى "الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن اسلوب السياقة غير الصحيحة وعدم التوجه الى المناطق المرتفعة و والطرق الوعرة والبقاء لساعات متاخرة في المناطق البعيدة".

وطالب سليمان المواطنين بـ"الابتعاد عن اية ظاهرة غير حضارية خلال سفراتهم الشتوية نحو المناطق الجبلية والمواقع السياحية".