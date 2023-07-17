تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى أمريكا

شفق نيوز/ عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وسبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة.

وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبعد ثماني سنوات تُوجت بالنجاح في واشنطن، تعود ممثلة حكومة إقليم كوردستان السابقة بيان سامي عبد الرحمن إلى إقليم كوردستان، وستشغل منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة للشؤون الخارجية والتغيّر المناخي في مكتب رئيس الحكومة بأربيل.

وسبق أن شغلت بيان سامي عبد الرحمن منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة في العمل الصحفي.