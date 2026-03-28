ترمب يُهنئ رئيس اقليم كوردستان بعيد نوروز

أعلنت رئاسة اقليم كوردستان، يوم السبت، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني تلقى رسالة تهنئة بمناسبة عيد "نوروز" من قبل دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم، فإن ترمب كتب في رسالته قائلاً: نوروز هو احتفاء بقدوم الربيع، وتجسيد للانتصار الأبدي للنور على الظلام"، معتبرا أن "هذا العيد العريق هو تعبير سنوي عن قوة البدايات الجديدة".

وأضاف الرئيس الأميركي في رسالته لنيجيرفان بارزاني: أدعو الله أن يكون نوروز هذا العام عاملاً لتعزيز قيم السلام وكرامة الإنسان، وأن يحفل العام الجديد بالخير والسعادة.

ووجه ترمب التهاني إلى جميع الذين يحتفلون بعيد نوروز، وكتب في ختام رسالته باللغة الكوردية: " نەورۆز پیرۆز = نوروز مبارك".