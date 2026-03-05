ترمب: ندعم شن الكورد هجوما على إيران إذا رغبوا بذلك

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الخميس، عن دعم الولايات المتحدة شن الكورد هجوما على إيران، مرجحاً أن يكون ذلك أمراً رائعاً إذا فعلوه، على حد وصفه.

وقال ترمب، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة تعمل حاليا للقضاء على الجيش الإيراني، معتبراً أن "أسوأ سيناريو هو أن تضرب بلاده إيران، ويستولي شخص ما على السلطة بنفس سوء الشخص السابق".

وأضاف: "لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة".

ونفى مسؤول في حزب كوردي إيراني معارض، فجر الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن تحرك قواتها باتجاه الأراضي الإيرانية.

وقال المصدر، وهو مسؤول في حزب كومله الكادحين الكوردستاني الإيراني المعارض، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله حول تحريك أو انتقال قوات الأحزاب المعارضة إلى داخل إيران غير صحيح"، مؤكداً أن "هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المسؤول، أن "الأحزاب الإيرانية المعارضة ترفض هذه الادعاءات وتنفيها بشكل قاطع"، داعياً إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.

وكان مسؤول أميركي، أفاد فجر الخميس، بأن آلاف المقاتلين الكورد أطلقوا هجوماً برياً من العراق على الأراضي الإيرانية، في تطور يأتي مع استمرار تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في المنطقة.

ونقل موقع أكسيوس وقناة فوكس نيوز، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن جماعات كوردية إيرانية معارضة، بدأت هجوما بريا في شمال غرب إيران.

كما أفادت وكالة تسنيم الايرانية، بأن حدود محافظة إيلام "آمنة تماما"، مبينة أن نقلا عن مسؤول إيراني: "بعدفشل أميركا وإسرائيل في تحقيق أهدافهما الميدانية،تحاولان الآن زعزعة عزيمة شعبنا بعمليات نفسية".