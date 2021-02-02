تركيا وفصائلها تعاودان قصف ريف عين عيسى السورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري لمراسل شفق نيوز بأنّ الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له عاودت يوم الثلاثاء قصف ريف بلدة عين عيسى الواقعة تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد.

وقال المصدر إن تلك الأطراف استخدمت قذائف الهاون والصواريخ واستهدفت قرية صيدا وصوامع الحبوب في الريف الشرقي لبلدة عين عيسى، وكذلك أطراف الطريق الدولي "M4"، مشيرا إلى أن القصف مازال مستمراً، دون ورود معلومات بشأن إصابات بشرية.

ويأتي القصف بعد هدوء نسبي عاشته بلدة عين عيسى الواقعة شمال الرقة السورية منذ أكثر من أسبوعين باستثناء بعض المناوشات والقصف المتقطع في بعض المحاور في ريف البلدة التي تفصل بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل السورية الموالية لتركيا.

يذكر أنّ بلدة عين عيسى وريفها شهدت قبل نحو شهر تقريباً هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا والتي حاولت التسلل والتقدم باتجاه البلدة من ريفها الشمالي والشرقي، ما أدى لمقتل وجرح العشرات من الطرفين المتنازعين إضافة إلى مدنيين.