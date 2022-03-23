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تركيا .. طرد مواطنة كوردية من وظيفتها لنشرها صورة نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-23T11:46:51+0000
تركيا .. طرد مواطنة كوردية من وظيفتها لنشرها صورة نوروز

شفق نيوز| اقدمت السلطات التركية على طرد مواطنة كورية تدعى (م.ك) من وظيفتها بسبب قيامها بنشرها صور لنوروز.

المواطنة الكوردية تعمل منذ سنة واحدة مساعدة طاه في قسم الخدمات الغذائية في مستشفى تشام باشكشهير، قامت في 20 اذار الجاري بنشر صور نوروز على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت بعدها للمساءلة واتخذت السلطات التركية قرارا بطردها من وظيفتها.

والصورة التي نشرتها المواطنة الكوردية (م.ك) العام الجاري هي صورة التقطت العام الماضي واشارت الى انها لم تتوجه في 20 اذار الى عملها بسبب المرض وتتلقى العلاج ولم تتوجه الى الاحتفال بعيد نوروز، وذنبها الوحيد انها قامت بنشر صورة نوروز.

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