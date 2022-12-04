تركيا تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ جدد القنصل العام التركي الجديد في اقليم كوردستان، ممد مولود ياكوت، يوم الاحد، رغبة بلاده في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الاقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم في اربيل القنصل العام التركي الجديد ممد مولود ياكوت، وهنأه بمناسبة تسلّم عمله الجديد، وتمنى له النجاح في مهامه.

بدوره جدد القنصل العام التركي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان على الصعد كافة، ولا سيّما في مجالي التجارة والاستثمار.