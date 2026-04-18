تركيا تُثني على موقف نيجيرفان بارزاني وعدم انجرار كوردستان لصراعات المنطقة

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام، وتأثيراتها وتداعياتها على المدى البعيد.

جاء ذلك في إطار لقاءات الرئيس نيجيرفان بارزاني واجتماعاته المتواصلة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي في تركيا حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار وقف إطلاق النار وتحقيق السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جانبه، ثمنَّ وزير الدفاع التركي موقف إقليم كوردستان بعدم الانجرار إلى الصراعات والتوترات في المنطقة، مشددا على ضرورة التنسيق الشامل لحماية الأمن والاستقرار، مشيداً في هذا السياق بدور الرئيس نيجيرفان بارزاني.

بدوره، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان سيبقى كما هو دائماً عاملاً للأمن والاستقرار، معرباً عن الرغبة في تطوير العلاقات بشكل أكبر مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة.

وكانت علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان والتعاون المشترك بينهم، محوراً آخر للاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.