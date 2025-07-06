تركيا تمدد حظر الطيران إلى مطار السليمانية حتى تشرين الأول المقبل

شفق نيوز- السليمانية/ أنقرة

مددت السلطات التركية حظر الطيران المفروض على مطار السليمانية الدولي حتى السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت أنقرة قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في الثالث من نيسان/أبريل 2023، مبررة القرار باستخدام المطار من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، ووجود تهديدات تمس أمن الطيران.

ورغم إعلان الحزب في وقت سابق من هذا العام عن تفكيك هيكليته التنظيمية ووقف القتال، إلا أن تركيا واصلت تمديد الحظر، بحسب إعلام تركي.

ومنذ بدء الحظر، علّقت الخطوط الجوية التركية (THY) جميع رحلاتها من وإلى مطار السليمانية، كما منعت تركيا الطائرات المتوجهة من أو إلى المطار من استخدام مجالها الجوي.

وكان مدير مطار السليمانية، هندرين هيوا مفتي، قد أعلن في 6 كانون الثاني/يناير 2025 أن الحظر التركي على استخدام الأجواء سيمتد حتى 6 تموز/يوليو، قبل أن يُعلن اليوم عن تمديده مجددًا.