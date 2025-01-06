تركيا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى مطار السليمانية الدولي

شفق نيوز/ مددت السلطات التركية، يوم الاثنين، تعليق رحلاتها من وإلى مطار السليمانية الدولي لستة أشهر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن تركيا مددت مدة تعليق الرحلات مع مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر.

وكان مطار السليمانية الدولي قد أعلن في شهر نيسان/ أبريل من العام 2023 أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وكشفت وزارة الخارجية التركية، في حينها سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، عازية السبب إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.