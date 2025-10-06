تركيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية حتى مطلع 2026

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مطار السليمانية الدولي، يوم الإثنين، أن السلطات التركية قررت تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية وعبور الأجواء بين تركيا والمطار حتى السادس من كانون الثاني/يناير عام 2026.

وبحسب بيان لقسم العلاقات العامة والإعلام في مطار السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن سلطة الطيران المدني في تركيا أصدرت إشعاراً رسمياً يقضي بتمديد قرار إيقاف الرحلات الجوية وعبور الأجواء بين تركيا ومطار السليمانية الدولي حتى تاريخ 6 كانون الثاني 2026”.

وكانت أنقرة قد علّقت منذ أشهر جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى مطار السليمانية، وأوقفت عبور الطائرات عبر أجوائها، في قرار ما يزال سارياً حتى إشعار آخر.