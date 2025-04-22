تركيا تلقي منشورات على جبال دهوك تطالب فيها العماليين بتسليم أنفسهم

شفق نيوز/ قامت المقاتلات الحربية التركية، صباح يوم الثلاثاء، بإلقاء منشورات على المناطق الجبلية في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، تحث عناصر حزب العمال الكوردستاني، على تسليم أنفسهم، وترك السلاح استجابة لدعوة زعيمهم عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا.

وقال عدد من سكان القرى الواقعة على سفوح جبلي متين وكارة ضمن قضاء العمادية شمال المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية عسكرية قامت بإلقاء منشورات ورقية على المناطق التي يعتقد بوجود عناصر تابعة لحزب العمال الكوردستاني فيها بالإضافة الى القرى المحاذية لتلك المواقع الجبلية".

وبحسب الشهود فإن المنشورات كانت مكتوبة باللغتين التركية والكوردية، وتضمنت رسائل دعوة عناصر الحزب إلى التجاوب لنداء زعيمهم المعتقل عبدالله أوجلان، والتي تحثهم على ترك العمل المسلح، وإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم إلى السلطات التركية، وتضمن المنشورات أيضاً الإشارة إلى أن الحكومة ستبدي تعاطفا في حال استجابتهم لهذه الدعوة.

وفي 27 شباط/فبراير 2025، وجّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

وتُليت هذه الرسالة في إسطنبول من قبل وفد من نواب "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" المؤيد للكورد، الذين زاروا أوجلان في وقت سابق من اليوم نفسه.

وأعرب أوجلان في رسالته عن تحمّله "المسؤولية التاريخية" لهذه الدعوة، مشددًا على ضرورة انتقال النضال من السلاح إلى الساحة السياسية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيبًا دوليًا، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معربًا عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.