تركيا تكشف حصيلة غارة جوية استهدفت العمال الكوردستاني في دهوك الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة التركية، يوم الاثنين، حصيلة غارة جوية نفذتها الأسبوع الماضي ضد عناصر لحزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وقالت الحكومة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الهجوم الجوي الذي نفذته الطائرات التركية الخميس الماضي، في ناحية مانكيش شمالي دهوك، استهدف سيارتين تقلنا عناصر من حزب العمال الكردستاني.

وبينت أن الغارة "اسفرت عن مقتل ستة عناصر حرقاً، بينهم مسؤولان عسكريان لحزب العمال، فيما أصيب اثنان آخران بجروح فرا من موقع القصف".

وكان مصدر محلي مطلع في محافظة دهوك، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الخميس الماضي، بأن "طائرات حربية تركية قصفت سيارتين لعناصر حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية ديليي التابعة لناحية مانكيشك الواقعة على بعد 30 كلم شمال مدينة دهوك".

وأضاف أن القصف تسبب بمقتل جميع من كانوا يستقلون السيارتين، دون أن يتضح عددهم على الفور.