تركيا تكشف تفاصيل قصف على بعد 140كم داخل الحدود العراقي

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا قصفت هذا الأسبوع مواقع لحزب العمال الكوردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

وقال الوزير أثناء زيارته مدينة شرناق الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كوردية، "نفذنا عملية جوية الاثنين في شمال العراق في منطقة أسوس على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

وبحسب أكار استهدف الجيش التركي موقع "قيادة لحزب العمال الكوردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب تنظيما "إرهابيا".

وأضاف أنه "تم تدمير 16 كهفا يستخدمه حزب العمال الكوردستاني"، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف المنطقة الجبلية قتلى.

ويشنّ الجيش التركي منذ منتصف أبريل عمليات ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني وحلفائه في إقليم كوردستان وبعض مناطق في نينوى، ويهدد بشن هجوم واسع متزامن ضد مقاتلي الحزب في شمال سوريا لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود بلاده الجنوبية.

ولم ينفذ التهديد حتى الآن بسبب معارضة روسيا الداعمة للحركات الموالية لدمشق، والولايات المتحدة التي دعمت الحركات الكوردية في قتالها تنظيم الدولة الإسلامية.

AFP