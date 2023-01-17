تركيا "تحكم" سيطرتها على مناطق خاضعة للعماليين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال نائب قائد لواء الحدود الثاني التركي العقيد أركان شن، إن قوات بلاده أمّنت مناطق في إقليم كوردستان العراق كانت تخضع لسيطرة حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة، وذلك خلال عملية "المخلب ـ القفل".

ونقلت وكالة الأناضول عن العقيد أركان شن قوله، إن العملية تتواصل وفق الخطة المرسومة وتحقق نجاحات كبيرة في ضرب الإرهابيين داخل أوكارهم.

وأشار إلى أن القوات التركية سبق لها أن نفذت عمليتي "المخلب ـ البرق" في منطقة أفشين، و"المخلب ـ الرعد" في منطقة زاب بشمال العراق.

واستطرد شن "ومع بدء عملية المخلب ـ القفل، باتت هذه المناطق شبه آمنة وأحكمت القوات التركية سيطرتها عليها وشلّت حركة الإرهابيين فيها".

وتابع: "قبل بدء المخلب ـ القفل نفذ الإرهابيون المتمركزون شمال العراق أكثر من 900 عملية تخريبية ضد تركيا باستخدام قذائف مضادة للدبابات وقذائف الهاون والصواريخ والقناصة والدرون".

وبحسب شن، "أطلقت العملية من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأتراك وقوات الأمن من جانب شمال العراق، وقد تمكنت من تحقيق أمن الخط الحدودي، وتم من خلالها اقتحام جميع أوكار الإرهابيين وكهوفهم وتدميرها على رؤوسهم".

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان العراق.