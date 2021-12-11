تركيا تقصف موقعاً عسكرياً لمقاتلين كورد في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتعرض موقع عسكري لمقاتلين كورد موالين لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يوم السبت إلى قصف جوي شنته طائرات تركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية تركية قصفت موقعا عسكريا لمقاتلي وحدات حماية سنجار (YPS) الموالية لحزب العمال الكوردستاني داخل مجمع خانة صور التابع لناحية خانة صور شمالي قضاء سنجار".

وأضاف المصدر أن "الغارة الجوية استهدفت قاعة لالش في مجمع خانة صور والتي تتخذها وحدات حماية سنجار كموقع عسكري لمقاتليها".

وأشار المصدر إلى أنه لم تتوفر على الفور أية معلومات بشأن حصيلة القصف.

وتنتشر وحدات حماية سنجار في القضاء منذ سنوات، رغم أن الاتفاق المبرم بين بغداد وإقليم كوردستان يقضي بإخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء تمهيدا لعودة النازحين وإعادة إعمار المنطقة.

وتتعرض تلك القوات لهجمات بين فترات متباينة تشنها الطائرات التركية.