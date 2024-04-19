تركيا تقصف مواقع "عمالية" في دهوك وتحذيرات كوردية للمواطنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بأن الطائرات الحربية التركية شنت غارة جوية على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمال دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محيط القرى (بلافة وكوهرزي) تعرضت للقصف دون معرفة الخسائر الناجمة، بالاضافة الى ذلك قام الجيش التركي بقصف عشوائي على تجمعات كبيرة من المواطنين خرجوا الى الطبيعة في مصيف برسيلي التابعة لقضاء العمادية مما ادى إلى إغلاق الطريق المؤدي إليها مرة أخرى".

وقال شهود عيان للوكالة "برغم انه تم فتح الطريق اليوم إلا أن مسؤولين حكوميين حذروا المواطنين من الاقتراب من المناطق التي تحتلها القوات التركية ولكن لم يلتزم البعض بهذه التعليمات مما دفع الجيش التركي الى إطلاق النار دون وقوع إصابات بين المدنيين".